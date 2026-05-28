Electores opinan sobre el próximo debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez continúan intensificando sus actividades de campaña con el objetivo de convencer a una ciudadanía que, en su mayoría, ya tendría definido su voto, aunque aún existe un sector de electores indecisos.
Asimismo, el debate presidencial de este domingo buscará romper esa barrera y acercar aún más a ambos candidatos con el electorado, que tendrá la responsabilidad de elegir entre dos propuestas y posturas políticas marcadamente distintas.
DECISIÓN DEL PUEBLO
Ante esta interrogante, muchos ciudadanos mostraron posturas divididas, donde aseguran que Keiko Fujimori tiene muchos años postulando y que Sánchez es un perfil nuevo. “Para mi, el señor Roberto Sánchez, porque la señora Keiko todo el mundo la conoce”, indicó un ciudadano.
Asimismo, otros se inclinan por un candidato que asegure la democracia y no el comunismo. “Dudo por ambos pero, diría más por Keiko, porque preferimos la democracia aún, no queremos un país comunista”, agregó otra ciudadana.
DEBATE PRESIDENCIAL SERÁ CLAVE
diversos ciudadanos señalaron que el debate presidencial será determinante para definir su voto de cara a la segunda vuelta. “Depende si no se están atacando y dicen las cosas claras como son, de hecho que si, uno quiere escuchar buenas propuestas no quiere escuchar peleas”, agregó otro ciudadano.