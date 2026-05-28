Minedu impulsa mejoras en espacios educativos para institutos y centros tecnológicos

La medida impulsada por el Minedu será aplicada en futuras intervenciones de infraestructura educativa tanto en instituciones públicas como privadas.

Con el objetivo de modernizar y garantizar una infraestructura adecuada para la educación técnica a nivel nacional, el Ministerio de Educación (Minedu) aprobó una nueva norma técnica orientada al mejoramiento de estos espacios educativos.

La medida, denominada “Criterios de Diseño para Institutos de Educación Superior, Escuelas de Educación Superior Tecnológica y Centros de Educación Técnico-Productiva (IES, EEST y CETPRO)”, está enfocada en la reestructuración de la infraestructura educativa, buscando convertir estos ambientes en espacios más funcionales, seguros y adecuados para la formación académica y técnica de los estudiantes.

MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA

Según lo señalado por la ministra de Educación, María Esther Cuadros, esta actualización busca reducir las brechas en infraestructura educativa y fortalecer la promoción de mejores aprendizajes, permitiendo un mayor desarrollo productivo acorde a las actuales demandas laborales.

Asimismo, la nueva normativa incorpora criterios de diseño para la infraestructura de los CETPRO, respondiendo tanto a lineamientos pedagógicos como de infraestructura, con el objetivo de impulsar una rápida inserción de los estudiantes en el mercado laboral.

APLICACIÓN DE MEDIDA

La elaboración de esta norma fue el resultado de un trabajo articulado entre diversas dependencias del Minedu, el cual incluyó visitas y evaluaciones en distintas instituciones educativas de varias regiones del país.

Por otro lado, esta medida será aplicable únicamente para nuevas intervenciones de infraestructura educativa en instituciones públicas y privadas. Asimismo, se precisó que no implicará modificaciones obligatorias para las infraestructuras ya existentes.