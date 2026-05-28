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Hace 12 minutos

Venezolano fue asesinado a balazos en Chorrillos: sería por un presunto ajuste de cuentas

Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades tras escuchar una ráfaga de disparos. Denuncia que no es la primera vez que ocurren hechos violentos en ese sector.



Un venezolano fue asesinado de 14 disparos anoche en la avenida Miramar en el distrito de Chorrillos. El crimen ocurrió en una zona desolada y sin alumbrado público.

La víctima de 32 años ya fue identificada, pero su nombre se mantiene en estricta reserva. Su familia, muy consternada, llegó al lugar, pero evitó brindar declaraciones a la prensa.

SECTOR INDUSTRIAL

Según información policial, el hombre habría sido traído hasta este sector industrial en un vehículo y arrojado, luego acribillado varias veces. Se trataría de presunto ajuste de cuentas.

Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades tras escuchar una ráfaga de disparos. Denuncia que no es la primera vez que ocurren hechos violentos en ese sector.


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