SJL: Operativo policial logró capturar a banda que aterrorizaba a vecinos

La banda criminal denominada “La batería del Loco Arony” era una de las organizaciones delictivas que se encargaba de atemorizar a vecinos de distintas zonas de San Juan de Lurigancho, mediante extorsiones y asesinatos.

Gracias a un operativo ejecutado por la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Dirincri, durante la madrugada se desplegó un contingente policial hacia una de las viviendas donde se escondían los integrantes de esta organización criminal, logrando así su captura.

Los 11 presuntos delincuentes detenidos y puestos a disposición de las autoridades eran señalados de extorsionar a diversos negocios ubicados en el asentamiento humano Huáscar, dedicándose principalmente a la extorsión.

GRAN OPERATIVO

Mediante un exitoso operativo realizado por agentes de la Dirincri, se logró capturar a un importante número de presuntos criminales que se dedicaban a extorsionar a distintos rubros comerciales. “Se ha capturado a 11 delincuentes; sus víctimas eran comerciantes dedicados al rubro de ferreterías, bodegas, barberías, empresas de transporte público, entre otras”, indicó coronel de la Dirincri.

Asimismo, de manera simultánea, se allanaron otros inmuebles ubicados en distritos aledaños, e incluso una celda dentro de un establecimiento penitenciario, como parte de las diligencias para desarticular por completo a esta organización criminal. “Se han allanado 11 viviendas y también una celda de un sicario condenado a 35 años que también venía participando”, agregó.