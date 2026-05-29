La Victoria: al menos 14 heridos de distintas consideración deja choque de ómnibus con un tráiler

Este mediodía, al menos 14 personas resultaron heridas luego que el bus en el que viajaban chocó contra un tráiler en la avenida Canadá, cerca del cruce con la calle Palermo, en el distrito La Victoria.

Un ómnibus de la empresa ETVASA, que estaba casi lleno de pasajeros, impactó fuertemente con la parte posterior del camión de carga, en circunstancias que son motivo de investigación.

CENTROS MÉDICOS

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que ha desplegado tres ambulancias para atender a los heridos, que fueron derivados a distintos centros médicos cercanos; no hay personas graves.

El accidente de tránsito provocó el cierre por dos horas de un carril de la importante avenida; luego de que ambas unidades fueron colocadas a un costado de la pista, la circulación se normalizó.