¡Salud para todos! Lince ofrecerá atención gratuita en más de 20 especialidades

La Municipalidad de Lince realizará este sábado 30 de mayo una gran campaña integral de salud gratuita dirigida a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores del distrito, como parte de las actividades conmemorativas por su 90.º aniversario.

La jornada se desarrollará desde las 8:00 a. m. en la Plaza Pedro Ruiz Gallo, ubicada en la cuadra 18 de la avenida Militar. La iniciativa tiene como principal objetivo concientizar a la población sobre la importancia del cuidado integral de la salud y promover hábitos que contribuyan al bienestar de los vecinos.

ASISTENCIA MÉDICA GRATUITA

Cabe resaltar que durante estas jornadas, los asistentes podrán acceder gratuitamente a más de 20 especialista de servicios médicos, entre los que resaltan medicina general, medicina interna, medicina familiar, nutrición, descarte de anemia, vacunación, obstetricia, prueba de VPH, ginecología, dermatología, oftalmología, odontología, ecografía, electrocardiograma, urología, gastroenterología, traumatología, psicología, inmunología, laboratorio clínico y terapias físicas.

al bienestar y cuidado personal, entre ellas corte de cabello, maquillaje, peinado, laceado y tratamientos de cosmetología. Asimismo, se desarrollarán actividades recreativas dirigidas a niños y familias.

BRINDANDO APOYO

Por otro lado, la alcaldesa del distrito, Malca Schnaiderman, destacó la importancia de esta campaña de salud, resaltando que las actividades y servicios médicos ofrecidos están orientados principalmente a beneficiar a las personas que más lo necesitan “Hemos realizado más de 60 campañas de salud y superado las 41 mil atenciones médicas durante nuestra gestión. Nuestro compromiso es seguir brindando servicios gratuitos, oportunos y de calidad para mejorar la salud y bienestar de nuestros vecinos”, manifestó.