Independencia: presuntos extorsionadores atacan a balazos local comercial y dejan un herido

Según primeras informaciones, el ataque a balazos de presuntos extorsionadoras contra un local comercial ubicado en el distrito de Independencia, dejó un trabajador herido en la pierna.

El suceso se registró anoche en el cruce de las avenidas Las Almendras y Alfredo Mendiola, cerca de varios paraderos de autos colectivos y combis que viajan a ciudades del norte del país.

NOTA EXTORSIVA

Dos sujetos a bordo de una moto llegaron al lugar, uno descendió e ingresó al local, dejó una caja con una nota extorsiva. Al retirarse sacó una pistola y comenzó a dispar en distintas direcciones.

Una bala impactó en la víctima que estaba sentada en los exteriores del negocio, cayendo al suelo con fuertes gritos de dolor, pedía que lo llevaran a un hospital. Mientras los criminales fugaban.