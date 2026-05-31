SJL: obrero de construcción resultó herido tras ser atacado a balazos cuando se retiraba de obra

Un obrero de construcción civil resultó herido, la tarde de ayer, tras ser atacado a balazos cuando se retiraba, tras culminar su turno, de la obra del Hospital Enrique Montenegro, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).
Tras perpetrar el atentado, los responsables huyeron del lugar a bordo de una moto con rumbo desconocido. El trabajador fue trasladado por sus compañeros de labores a un centro médico para su atención, informa RPP.
GRUPO EXTORSIONADOR
Este acto de violencia no es un hecho aislado en lo que respecta al referido proyecto hospitalario, en marzo de este año la construcción fue blanco de un atentado con artefacto explosivo; los extorsionadores pedían cupos.
La Policía Nacional tiene como hipótesis que este nuevo ataque está vinculado a las mafias de cobro de cupos que operan en el sector de construcción en el distrito. Las investigaciones para identificar al grupo extorsionador continúan.