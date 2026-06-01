Locales

Hace 22 minutos

Transportistas suspenden paro nacional programado para el 2 de junio tras acuerdo con el Ejecutivo

Dirigentes de distintos gremios se reunieron con representantes de la ATU y el ministro de Transportes y Comunicaciones, donde alcanzaron algunos acuerdos.



Dirigentes de distintos gremios se reunieron con representantes de la ATU y el ministro de Transportes y Comunicaciones, donde alcanzaron algunos acuerdos.

NOTICIA EN DESARROLLO...


Temas Relacionados: AcuerdosDirigentesGobiernoParoTransportistas

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO