Transportistas suspenden paro nacional programado para el 2 de junio tras acuerdo con el Ejecutivo

Dirigentes de distintos gremios se reunieron con representantes de la ATU y el ministro de Transportes y Comunicaciones, donde alcanzaron algunos acuerdos.
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Dirigentes de distintos gremios se reunieron con representantes de la ATU y el ministro de Transportes y Comunicaciones, donde alcanzaron algunos acuerdos.
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