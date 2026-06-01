Peligros detrás de un match: alertan sobre robos y estafas en apps de citas

La Policía Nacional advirtió sobre el incremento de las llamadas “estafas del amor”, donde delincuentes utilizan perfiles falsos en aplicaciones de citas para atraer, asaltar y engañar a sus víctimas.

Según cifras policiales, durante el 2025 ya se registran cerca de 90 denuncias relacionadas con este tipo de delitos. Recientemente, en La Victoria, el grupo Terna capturó a “Los carroñeros del Tinder”, una banda que citaba a sus víctimas en habitaciones para luego robarles con violencia.

Especialistas advierten que muchas personas recurren a estas plataformas por la necesidad de compañía o afecto, dejando de lado los riesgos que existen detrás de perfiles desconocidos. Además, alertaron que los delincuentes también utilizan redes sociales y videojuegos para captar víctimas.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan evitar encuentros en lugares privados, verificar la identidad de la persona y concretar las primeras citas en espacios públicos y seguros para reducir riesgos.