Presidente Balcázar viajará al Vaticano para reunirse con el papa León XIV

En una reunión sostenida entre el cardenal Carlos Castillo y el presidente de la República José María Balcázar, se coordinó un próximo viaje al Vaticano con el objetivo de sostener un encuentro con Papa León XIV.

Uno de los principales motivos de esta visita será realizar una invitación formal, en representación del Estado, para que el sumo pontífice visite el Perú a finales de año, específicamente durante el mes de noviembre, según lo previsto por el Poder Ejecutivo.

Asimismo, ya se vienen realizando las gestiones necesarias para obtener la autorización del viaje presidencial. La reunión con el cardenal constituye el primer paso para concretar esta iniciativa, la cual deberá contar con la aprobación del Congreso de la República.

PRÓXIMA REUNIÓN CON EL PAPA

Ante esta iniciativa, se vienen evaluando distintas fechas para concretar el viaje oficial al Vaticano. Una de las posibilidades que se maneja sería el 18 de junio, por lo que el mandatario tendría un plazo aproximado de dos semanas para solicitar la autorización correspondiente y obtener la aprobación del pleno del Congreso.

Por otro lado, desde el Parlamento aún no se ha recibido una solicitud formal para autorizar el viaje presidencial. Esta situación cobra relevancia debido a que la legislatura ordinaria culmina el 15 de junio, por lo que el pedido tendría que ser presentado y debatido antes de esa fecha para que pueda ser evaluado oportunamente.