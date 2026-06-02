Coffee Pass y la PUCP reúnen a la industria cafetera para dialogar y debatir el futuro del sector

Coffee Pass y la PUCP organizan una nueva edición de PCT26, un foro gratuito que reunirá a representantes y especialistas de la industria cafetera peruana.

El próximo martes 16 de junio (de 2:00 pm a 9:00pm) se realizará Peruvian Coffee Talks 2026 ( PCT26), un foro de conversación organizado por Coffee Pass® y la Pontifficia Universidad Católica del Perú (PUCP), que buscará reunir a los principales actores del mundo del café para dialogar sobre los desafíos, oportunidades y futuro de la industria.

El evento se desarrollará en el Teatro NOS de San Isidro (ubicado en Av. Camino Real 1037, San Isidro - Lima), con un aforo aproximado de 600 personas, bajo el lema “Construyamos juntos el futuro del café peruano”.

#PCT26 nace como un espacio de conexión para una industria con gran potencial, pero que aún enfrenta retos importantes relacionados con consumo interno, sostenibilidad, educación, profesionalización, rentabilidad, integración y construcción de una visión colectiva.

“Creo que es hora de pensar más en lo que nos une y menos en lo que nos diferencia. El café peruano tiene muchísimo potencial, pero si queremos construir una industria más fuerte, primero debemos conectar a las personas que pueden hacerlo posible”, comenta Kevin Portocarrero, fundador y CEO de Coffee Pass®.

Según Kevin, tras visitar y conversar con cientos de cafeterías y negocios cafeteros en distintas ciudades del país, Coffee Pass ha identiﬁcado propuestas valiosas, emprendedores apasionados y proyectos con gran potencial. Sin embargo, también ha observado una industria todavía fragmentada, donde muchas iniciativas avanzan de manera aislada. En ese contexto, Peruvian Coffee Talks busca generar un espacio neutral de diálogo, escucha y conexión real.

“#PCT26 no pretende imponer una sola visión. Es una invitación abierta a dialogar, escuchar otros puntos de vista, entender problemáticas distintas y construir nuevas oportunidades juntos. Mientras más conversación exista, más conciencia y más posibilidades tendremos de fortalecer la industria”, agrega.

A diferencia de otros formatos enfocados en celebrar el café e incentivar su consumo, Peruvian Coffee Talks propone fomentar conversaciones profundas, diálogo y un sano debate. Durante esta jornada se abordarán temas como sostenibilidad, turismo, cultura, educación, gastronomía, negocios cafeteros y sinergias dentro del ecosistema.

#PCT26: Una edición con respaldo académico y visión de industria

Una de las novedades de esta edición será la coorganización del evento entre Coffee Pass® y la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú (PUCP), especialmente con el respaldo de la Facultad de Gastronomía, Hotelería y Turismo y la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Esta alianza permitirá integrar experiencia práctica del mercado con una mirada académica orientada al desarrollo, la investigación y la profesionalización del sector.

“Es un honor contar con el apoyo y respaldo de la PUCP. Desde las primeras conversaciones sentimos una conexión muy fuerte con su propósito de impulsar el café peruano. Su mirada académica es vital para construir un futuro más sólido para la industria”, señala Kevin Portocarrero.

El evento estará dirigido a dueños de cafeterías, emprendedores, baristas, tostadores, caﬁcultores, chefs, organizaciones, empresas del rubro, estudiantes de gastronomía, hotelería, turismo y aﬁnes, así como entusiastas del café y líderes de opinión comprometidos con el crecimiento del sector.

El acceso será gratuito mediante invitación y convocatoria abierta. La distribución de entradas estará dividida entre invitados de la PUCP, invitados de Coffee Pass y asistentes seleccionados mediante postulación digital. Las personas que deseen obtener más información o solicitar una entrada para PCT26 pueden ingresar al siguiente enlace: https://coffeepass.pe/eventos/peruvian-coffee-talks-2026/

Cinco bloques para debatir el futuro del café peruano

La edición 2026 estará dividida en cinco categorías o bloques temáticos, cada uno diseñado para generar diálogo, pensamiento crítico e ideas accionables.

Bloque 1 | Categoría: Origen

“Sostenibilidad en café: más allá del discurso”

Este bloque analizará críticamente cómo se está abordando la sostenibilidad en el ecosistema cafetero peruano. La conversación pondrá sobre la mesa tensiones reales relacionadas con trazabilidad, comercio justo, rentabilidad para productores, prácticas ambientales y coherencia entre narrativa y acción. Participarán:

- Héctor Marín (Chacra D’Dago)

- María del Pilar Alarcón (PromPerú)

- Sergio Jordán (tecnología e innovación PUCP)

- Loyola Escamilo (Sabores Sostenibles WCS).

- Moderador: Carlos Romero (Ingeniería PUCP).

Bloque 2 | Categoría: Cultura

“Turismo, identidad y cultura del café peruano”

Esta mesa explorará cómo el turismo puede convertirse en una herramienta para fortalecer el consumo interno y la valorización del café peruano, conectando territorio, identidad y experiencia. También se abordará cómo las cafeterías, rutas de café y espacios de hospitalidad pueden contribuir a posicionar el café como parte de una narrativa cultural viva. Participarán:

- Felipe Aliaga (Ciclos Café)

- Carolina Peralta (Florencia & Fortunata)

- Omar Moreno (El Cafeteador)

- María Paz Ramos (Turismo Circular Perú)

- Steven Bello (Latente)

- Moderadora: Karissa Becerra (Gastronomía PUCP).

Bloque 3 | Categoría: Educación

“Formación e investigación para el futuro del café”

Este bloque reﬂexionará sobre el rol de la educación, la investigación y la formación especializada como pilares para el desarrollo del café peruano. Se abordará cómo la generación de conocimiento puede contribuir a elevar estándares, profesionalizar actores del sector y abrir nuevas oportunidades de innovación en toda la cadena de valor. Participarán:

- Michael Barriga (Escuela Peruana de Café)

- Diego Cisneros (Kaffi Wasi Café Tostaduría)

- Augusto Wong (PUCP)

- Natali Jauregui (Puerto Café)

- Giordano De Souza (Central Café y Cacao)

- Moderador: Francisco Rumiche (Ciencias e Ingeniería PUCP).

Bloque 4 | Categoría: Sinergia

“Lo que el café puede aprender de la gastronomía”

Esta mesa analizará qué aprendizajes puede tomar el sector cafetero del posicionamiento alcanzado por la gastronomía peruana, entendiendo ambas como industrias culturales con capacidad de proyectar identidad, experiencia e innovación.

La conversación buscará reﬂexionar sobre cómo el café puede fortalecer su conexión con la cocina, la hospitalidad y las dinámicas gastronómicas para construir propuestas de mayor valor. También se explorarán sinergias para soﬁsticar experiencias de consumo y proyectar al café como un actor más relevante dentro del imaginario gastronómico del país. Participarán:

- Mauro Pellegrino (NODO | Grupo Gastronómico)

- Diego Huillca (Three Monkeys)

- Bratzo Vergara (Acurio Restaurantes)

- Camila Unzueta (Amarena Café)

- Piero Linares (Talltu Panadería)

- Moderadora: Carolina Vásquez (Cafecito Routes)

Bloque 5 | Categoría: Negocios

“Del autoempleo a negocios cafeteros rentables”

El último bloque estará enfocado en gestión, rentabilidad y profesionalización de cafeterías y negocios cafeteros. A partir de experiencias reales de empresarios del sector, se abordarán aprendizajes sobre construcción de marca, innovación, operación, procesos, marketing, gestión de equipos y crecimiento.

La mesa buscará abrir una conversación honesta sobre los errores frecuentes y decisiones clave que permiten pasar de operar un negocio pequeño o cafetería local, a construir negocios más rentables, sostenibles y preparados para crecer. Participarán:

- Felix Rodriguez (Artidoro Rodriguez)

- Alessandra Sala (D’Sala)

- Román Irurre Wolffisberg (Libertario Coffee)

- Rodrigo Bonifaz (Neira Café Lab)

- Cristian Restrepo (The Coffee)

- Andrew Mitchell (Puku Puku)

- Moderadora: Marcela Amanzo (Uywa Coffee).

Networking, anuncios y nuevas conexiones

En el Peruvian Coffee Talks 2026 no solo existirán mesas de conversación, también contará con un espacio privado de networking entre caﬁcultores, baristas, dueños de cafeterías y empresarios relacionados al mundo del café, llamado “Coffee Network”. El objetivo es que las conversaciones no se queden únicamente en el escenario, sino que puedan convertirse en nuevas alianzas, acuerdos, proyectos colaborativos y oportunidades reales para el ecosistema.

Además, Coffee Pass® realizará una presentación oﬁcial de sus próximas novedades. "Gracias al respaldo del Ministerio de la Producción, ProInnóvate y Startup Perú, hoy venimos desarrollando soluciones físicas y digitales diseñadas para impulsar la industria. Sin embargo, nuestro mayor compromiso es facilitar las conexiones clave que el sector necesita. Queremos que Coffee Pass sea ese punto neutral e imparcial donde las ideas colectivas encuentren un espacio real para crecer", explica Kevin Portocarrero, fundador y CEO de la marca.

Para Coffee Pass, esta edición representa un paso importante en su propósito de fortalecer la conexión del ecosistema cafetero peruano. La marca busca seguir promoviendo espacios donde cafeterías, productores, instituciones, empresas, emprendimientos y consumidores puedan reconocerse como parte de una misma cadena de valor.

“Solos podemos hacer grandes cosas, pero unidos podemos llegar más lejos. El café peruano tiene una comunidad apasionada que realmente cree en lo que hace, y eso merece espacios donde podamos escucharnos, cuestionarnos y construir juntos”, ﬁnaliza Portocarrero.

Las personas interesadas en asistir al evento PCT26 pueden solicitar una entrada gratis ingresando al siguiente enlace: https://coffeepass.pe/eventos/peruvian-coffee-talks-2026/

Más información:

Página web: https://coffeepass.pe/

Correo: corporativo@coffeepass.pe

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