Pareja muere arrollada por camión tras caer de moto en Vía de Evitamiento

Dos jóvenes perdieron la vida luego de caer de una motocicleta y ser arrollados por un camión en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Acho. El fatal accidente ocurrió en medio de pistas mojadas por la llovizna registrada en Lima.

El siniestro ocasionó un enorme caos vehicular desde el puente Caquetá. Conductores y pasajeros reportaron largas filas de buses, autos y camiones, mientras varias motocicletas intentaban avanzar entre los vehículos pese al peligro.

Vecinos y transeúntes cuestionaron la imprudencia de algunos motociclistas que circulan zigzagueando entre autos, invadiendo carriles e incluso transitando por las veredas. Además, recordaron que las motos no deberían circular por vías rápidas como la Vía de Evitamiento.

Durante el informe también se advirtió sobre el alto índice de accidentes protagonizados por motocicletas. Según se comentó en el programa, la siniestralidad en motos sería hasta 75% mayor que en autos, situación que incrementa el riesgo para conductores y peatones.