SJM: tensión entre car wash y barbería desata conflicto entre negocios

Un enfrentamiento entre los dueños de una barbería y un car wash en San Juan de Miraflores terminó generando denuncias y acusaciones cruzadas. La disputa se originó por el agua empozada que queda frente a ambos locales.

Los trabajadores de la barbería aseguran que constantemente el agua invade su negocio y afecta a clientes y transeúntes. Incluso denunciaron que algunas personas estuvieron a punto de resbalar debido a la vereda mojada.

Por su parte, representantes del car wash señalaron que solo realizan labores de limpieza como parte de su trabajo y negaron haber mojado intencionalmente a vecinos o clientes de la barbería.

La situación escaló hasta presuntas agresiones físicas y amenazas entre ambas partes. Vecinos pidieron la intervención de la municipalidad para verificar licencias y buscar una solución al conflicto.