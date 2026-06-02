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Hace 37 minutos

SJM: tensión entre car wash y barbería desata conflicto entre negocios

Vecinos y trabajadores denuncian agresiones, amenazas y constantes problemas por el agua empozada que invade la vereda y afecta el tránsito peatonal en San Juan de Miraflores.



Un enfrentamiento entre los dueños de una barbería y un car wash en San Juan de Miraflores terminó generando denuncias y acusaciones cruzadas. La disputa se originó por el agua empozada que queda frente a ambos locales.

Los trabajadores de la barbería aseguran que constantemente el agua invade su negocio y afecta a clientes y transeúntes. Incluso denunciaron que algunas personas estuvieron a punto de resbalar debido a la vereda mojada.

Por su parte, representantes del car wash señalaron que solo realizan labores de limpieza como parte de su trabajo y negaron haber mojado intencionalmente a vecinos o clientes de la barbería.

La situación escaló hasta presuntas agresiones físicas y amenazas entre ambas partes. Vecinos pidieron la intervención de la municipalidad para verificar licencias y buscar una solución al conflicto.


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