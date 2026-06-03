Elecciones 2026: Gobierno otorga facilidades laborales a ciudadanos que deban desplazarse para sufragar

Los ciudadanos que acrediten haber votado podrán acogerse a facilidades laborales especiales entre el 5 y el 8 de junio.

Con el objetivo de garantizar una adecuada participación ciudadana durante la segunda vuelta electoral de este 7 de junio, el Gobierno aprobó una serie de medidas laborales especiales dirigidas a los electores y miembros de mesa que deban trasladarse para cumplir con su deber cívico.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N.° 007-2026-TR, se otorgarán facilidades laborales a los trabajadores y miembros de mesa que necesiten viajar a otra ciudad para ejercer su derecho al voto o participar en la jornada electoral.

La norma, publicada el 2 de junio, tiene como finalidad garantizar la participación en el proceso electoral sin afectar la relación laboral de los ciudadanos que deban desplazarse fuera de su centro de trabajo para sufragar, promoviendo así una mayor asistencia a las urnas.

PODRÁN AUSENTARSE HASTA CUATRO DÍAS

Uno de los principales alcances de este decreto está dirigido a los trabajadores de los sectores público y privado que laboran en una localidad distinta a aquella donde les corresponde emitir su voto.

En ese sentido, los ciudadanos que deban desplazarse para participar en la segunda vuelta electoral y acrediten posteriormente haber sufragado podrán ausentarse de sus labores durante los días viernes 5, sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de junio de 2026, con el fin de facilitar su traslado y garantizar el ejercicio de su derecho al voto.

COMPENSACIÓN DE HORAS NO LABORADAS

Por otro lado, la normativa también establece que los días no laborados deberán ser recuperados posteriormente. En el caso del sector privado, la forma de compensar las horas dejadas de trabajar deberá ser acordada entre el empleador y el trabajador. En tanto, para los trabajadores del sector público, será cada entidad la encargada de determinar el mecanismo mediante el cual se recuperarán las jornadas no laboradas.