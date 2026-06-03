Familias de Chosica consumen agua del río Rímac para cocinar y bañarse ante falta de servicios básicos

Decenas de familias que viven cerca del río Rímac, en Chosica, continúan enfrentando una dura realidad: no cuentan con acceso a agua potable y se ven obligadas a utilizar agua del río para cocinar, lavar y asear a sus hijos.

Los vecinos denuncian que llevan más de 40 años esperando una solución por parte de las autoridades. Ante la falta de redes de agua y apoyo estatal, improvisan sistemas con mangueras y motores para extraer el recurso directamente del cauce.

Aunque algunos intentan purificar el agua con sulfato de aluminio o incluso con gotas de lejía, aseguran que los problemas de salud son constantes. Niños y adultos presentan enfermedades estomacales y afecciones en la piel debido al consumo de agua contaminada.

Las familias hicieron un llamado urgente a las autoridades para que atiendan esta problemática histórica y garanticen el acceso a agua potable, un servicio básico que consideran indispensable para proteger su salud y calidad de vida.