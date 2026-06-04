Doble homicidio en Comas: sicarios asesinaron a dos hombres a balazos

Un lamentable hecho de violencia se registró en el distrito de Comas, cuando una ráfaga de disparos irrumpió la tranquilidad de la zona y tuvo como objetivo un automóvil en el que se desplazaban tres personas. El ataque dejó como saldo dos fallecidos y una persona gravemente herida.

El atentado ocurrió a plena luz del día, alrededor de las 10:00 de la mañana, en la cuadra 4 del jirón Faustino Sánchez Carrión, ubicado en la urbanización San Agustín. En el vehículo viajaban Óscar Peraza Arriera, una mujer identificada como Andrea y Gabriel Tovar, quien era el conductor.

VECINOS PRESENCIARON EL ATAQUE

Vecinos de la zona señalaron que se percataron del ataque debido al fuerte ruido provocado por los disparos, asimismo indicaron que este tipo de hechos violentos se han vuelto recurrentes en el sector. “Yo escuché como tres, pero siempre por arriba suena (disparos) pero el último sonó cerca y salí”, indicó vecina de la zona.

Además, el violento ataque provocó que los cuerpos de las víctimas quedaran tendidos sobre la pista, una escena que generó mayor alarma y conmoción. “Salí y acá se ve el cuerpo que ya estaba ahí botado y pensaba que estaba vivo”, agregó la vecina.

HUBO PERSECUCIÓN

Tras la alerta, se permitió desplegar un operativo policial terminó con la persecución y la captura de cuatro personas que serían los presuntos implicados del crimen. “Al ver la presencia policial se produce un intercambio de balas donde el vehículo se da a la fuga, donde llegan hasta la avenida Pallardel donde chocan y es intervenido por el personal policial”, indicó el coronel de la policía.