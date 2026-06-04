Hackean página de la Policía y ofrecen 300 mil carpetas con datos sensibles en la dark web

Una presunta vulneración a los sistemas informáticos de la Policía Nacional del Perú ha encendido las alertas en materia de ciberseguridad. Según una investigación, alrededor de 300 mil carpetas con información sensible habrían sido extraídas y puestas a la venta en la dark web por apenas 500 dólares.

Entre los datos comprometidos figurarían números de DNI, información familiar de efectivos policiales, códigos de identificación y registros vinculados a operativos de la Dirección Antidrogas (Dirandro). Especialistas advierten que la exposición de este tipo de información podría representar riesgos para la seguridad institucional.

De acuerdo con los reportes, detrás del ataque estaría el grupo de ciberdelincuentes conocido como “Latam Bunker”, señalado anteriormente por filtraciones de datos en entidades públicas de otros países de la región. Parte de la información ya habría comenzado a circular en internet.

Tras el incidente, el portal de la institución permaneció inoperativo mientras se realizaban las verificaciones correspondientes. Autoridades y expertos en seguridad informática indicaron que se vienen reforzando los sistemas de protección y evaluando el alcance real de la presunta filtración.