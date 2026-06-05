Ciudadanos que perdieron su DNI aún tienen opciones para ejercer su voto

Con esta disposición excepcional, Reniec busca evitar que miles de ciudadanos queden impedidos de votar por problemas relacionados con su documento de identidad.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una medida que beneficiará a los ciudadanos que hayan perdido su Documento Nacional de Identidad (DNI), hayan sido víctimas de robo o cuenten con un documento deteriorado.

La disposición se da a pocos días de la segunda vuelta electoral que se realizará este domingo 7 de junio, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto y evitar las multas establecidas para quienes no cumplan con su deber cívico.

HABILITACIÓN DE “DNI EXPRESS”

La habilitación de este servicio estará disponible desde el viernes 5 de junio hasta las 10:00 a. m. del domingo 7 de junio y estará dirigida exclusivamente a los ciudadanos que cuenten con DNI electrónico vigente y requieran obtener un duplicado por pérdida, robo o deterioro del documento.

Los usuarios podrán realizar el trámite a través de la página web de Reniec, previo pago de una tasa de 33 soles. Durante el proceso deberán validar sus datos personales y seleccionar una de las 27 agencias habilitadas a nivel nacional para el recojo del documento.