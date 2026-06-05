FF. AA. resguardarán locales de votación en todo el país durante la jornada electoral

La operación contará con la coordinación de la ONPE y el JNE para garantizar el normal desarrollo de las elecciones y la seguridad de los electores.

Con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio, las Fuerzas Armadas desplegarán alrededor de 45 mil efectivos en todo el territorio nacional.

La medida busca asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral y el libre ejercicio del derecho al sufragio por parte de los ciudadanos. En ese sentido, como parte de esta operación, ya se viene realizando el traslado de un importante número de efectivos hacia distintas regiones y ciudades del país

DESPLIEGUE DE TROPAS

Asimismo en declaraciones a Andina, el comandante del Comando Operacional del Centro, general de división Oscar Calle, solicitó a los ciudadanos acudir con confianza a realizar su derecho al voto. “Invocamos a la ciudadanía a acudir con confianza a las urnas. Las Fuerzas Armadas cumplen su misión constitucional de resguardar los locales de votación. Históricamente, han contribuido a la defensa de la democracia y al servicio de la población”, indicó.

Este despliegue se viene realizando con normalidad gracias también al apoyo de la Oficina Nacional de Proceso Electoral (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el fin de resguardar los locales de votación brindando seguridad a los electores.

FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS

La participación de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral es de total neutralidad, esto según lo impuesto en la Constitución Política del Perú, lo cual los acredita a brindar seguridad en los locales de votación y resguardar el traslado del material electoral.