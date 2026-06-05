Segunda Vuelta Electoral: conoce el horario oficial de votación para este domingo 7 de junio

Si estás habilitado para sufragar en la Segunda Vuelta de las Elecciones Generales 2026, este domingo 7 de junio, es importante que conozcas desde qué hora se abrirán las mesas de votación y otros detalles de los comicios.

Los representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicaron que la jornada electoral mantendrá el horario estándar de siempre. Las mesas de sufragio a nivel nacional funcionarán en horario continuado:

Hora de apertura: 7:00 a. m.

Hora de cierre: 5:00 p. m. (17:00 horas)

Los colegios cerrarán sus puertas a las 5:00 p. m., si estás dentro del local antes de la hora límite, los miembros de mesa tienen la obligación de atenderte y podrás votar. Si te quedas fuera de la reja a las 5:01 p. m., ya no ingresas.

Asimismo, para evitar aglomeraciones en las mesas de sufragio en las horas punta (entre las 11:00 a. m. y las 2:00 p. m.), la ONPE sugiere a los ciudadanos acudir a su centro de votación de manera escalonada (a distintas horas).

Se recomienda que los adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad voten en las primeras horas de la mañana, donde el flujo de votantes suele ser menor y la atención en las mesas preferenciales es más ágil.