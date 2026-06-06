Encapuchado dispara durante concierto del hijo de ‘Chacalón Jr.’ en SJM: sería un caso de extorsión

Esta madrugada, un sujeto encapuchado disparó varias veces contra el local donde realizaba un concierto Jhoan Palacios, hijo del cantante conocido como ‘Chacalón Jr.’, en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores (SJM).

Inmediatamente, las decenas de asistentes corrieron en distintas direcciones, tratándose de poner a buen recaudo, ante el temor de resultar herido por las balas. El joven artista desde el escenario pedía calma a sus seguidores.

PRINCIPAL HIPÓTESIS

Según testigos, un auto se detuvo frente al local y un hombre con el rostro cubierto descendió. El sujeto extrajo una pistola de su bolsillo y realizó varios disparos contra el establecimiento; luego ingresó al vehículo y se fue.

Trascendió que la Policía Nacional tiene como principal hipótesis un posible caso de extorsión como móvil del ataque. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias y responsabilidades del atentado.