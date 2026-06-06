Encuentran cadáver calcinado en un descampado de Comas: restos son de un hombre de unos 30 años

Esta mañana, fue hallado un cadáver en un descampado cerca del asentamiento humano La Libertad, en Comas. El cuerpo presenta impactos de bala y quemaduras severas; fue descubierto uno por vecinos.

Según trascendió, los restos pertenecen a un hombre de unos 30 años. La zona es poco iluminada y solitaria, conocida por ser un área donde se arroja basura, desmonte, lo que facilita el abandono de cuerpos.

AJUSTE DE CUENTAS

Las autoridades policiales ya trabajan en la identificación del hombre y en la búsqueda de evidencias balísticas que permitan esclarecer el móvil del crimen. No se descarta que se trate de un ajuste de cuentas.

Los moradores señalan que cada cierto tiempo abandonan cadáveres en la zona, pero no solo eso; las bandas criminales también ejecutan a personas, ya que en algunas noches y madrugadas escuchan balazos.