Resultados ONPE: sigue el conteo oficial de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La Oficina Nacional de Procesos Electorales inició la difusión de los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial 2026.

11:32 pm

ONPE al 68.227%

Keiko Fujimori: 52.688%

Roberto Sánchez: 47.312%

10:56 pm

ONPE al 63.111%

Keiko Fujimori: 52.690%

Roberto Sánchez: 47.310%

10:25 pm

ONPE al 58.646%

Keiko Fujimori: 52.646%

Roberto Sánchez: 47.354%

08:44 pm

ONPE al 32.855%

Keiko Fujimori: 52.687%

Roberto Sánchez: 47.313%

ACTUALIZACIÓN

Minutos después de las 6:00 p. m., la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó su plataforma de resultados en tiempo real de la Segunda Vuelta Electoral, donde se podrá monitorear el conteo oficial de votos.

Tras los resultados a boca de urna la candidata Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) no se ha pronunciado, mientras Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú), señaló que "Hay un empate estadístico. Está clarísimo".

ACTAS DE VOTACIÓN

Al respecto, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, dijo que la ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer los resultados, a través de una plataforma que recoge las actas de votación a nivel nacional y del extranjero.