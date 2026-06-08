¡Orgullo peruano! Lima es elegida como el mejor destino gastronómico del mundo para el 2026

La capital peruana ocupó el primer lugar gracias a su reconocida oferta culinaria, destacando platos emblemáticos como el ceviche y la causa limeña.

La ciudad de Lima fue reconocida como el mejor destino gastronómico del mundo para 2026, según una encuesta realizada por la publicación internacional Time Out entre miles de residentes de distintas ciudades.

De acuerdo con el ranking, la capital peruana ocupó el primer lugar gracias a su reconocida oferta culinaria, destacando platos emblemáticos como el ceviche y la causa limeña. Además, fue considerada una de las ciudades más accesibles para comer fuera de casa en comparación con otros destinos incluidos en la lista.

Lima superó en la clasificación a ciudades como Bangkok, Ciudad de México, Londres, Barcelona, Beijing y Nueva York.

ENCUESTA

Para la elaboración del listado, Time Out encuestó a 24 mil personas de 150 ciudades alrededor del mundo sobre la calidad de la comida, la oferta de restaurantes, los precios y la cultura gastronómica local. Posteriormente, los resultados fueron evaluados por editores y expertos gastronómicos de la publicación.

El ranking de las 20 mejores ciudades para comer en 2026 es encabezado por Lima, seguida de Bangkok y Ciudad de México.