Instituciones educativas retomarán actividades luego de servir como locales de votación

El Ministerio de Educación recordó que las horas de clase suspendidas por las elecciones deberán ser recuperadas de manera presencial.

Tras culminar la segunda vuelta electoral realizada el domingo 7 de junio, las clases presenciales se reanudarán este martes 10 de junio en más de 10 mil instituciones educativas a nivel nacional, según informó el Ministerio de Educación (Minedu).

Mediante un comunicado, la entidad indicó que los colegios que fueron puestos a disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) volverán a recibir a los estudiantes para continuar con las actividades académicas programadas.

Asimismo, durante la jornada del lunes 9 de junio se llevaron a cabo labores de supervisión y verificación en los locales escolares con el fin de constatar que la infraestructura y los ambientes utilizados durante el proceso electoral se encuentren en óptimas condiciones para el retorno de los alumnos.

RETORNO A LAS AULAS

El Minedu indicó que las horas lectivas no desarrolladas debido al proceso electoral deberán ser recuperadas obligatoriamente de manera presencial, por lo que exhortó a las autoridades de las instituciones educativas a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de esta disposición.

Por otro lado, las autoridades destacaron que se busca mantener un equilibrio entre el apoyo brindado al proceso electoral y el cumplimiento de las actividades académicas. “El retorno oportuno a las aulas constituye una prioridad para garantizar tanto el ejercicio democrático como el derecho a la educación de millones de estudiantes en todo el país”.