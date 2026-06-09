Combi de empresa ‘Los Rojitos’ se incendia en SJM: no se descarta que sea un ataque extorsivo

Momentos de tensión vivieron pasajeros y transeúntes que circulaban por la avenida Los Héroes, cuando una combi de la empresa ‘Los Rojitos’ se incendió cerca del bypass Ciudad de Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

Temían que el vehículo explotara y el fuego se propagara. Los bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia. Tras unos minutos lograron controlar el siniestro y evitar que otras unidades de transporte público y privado fueran afectadas.

PAGAN CUPOS

Las autoridades investigan el caso a fin de determinar las causas del incendio; sin embargo, no descartan que se trate de un presunto ataque extorsivo debido a las amenazas que reciben los conductores de esta empresa de transportes.

Los choferes y propietarios de las unidades de 'Los Rojitos' han denunciado retiradamente que desde hace meses pagan cupos a más de una banda criminal para poder seguir operando y evitar ser víctimas de mortales atentados.