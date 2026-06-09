Flama, la pizzería peruana que conquistó Latinoamérica y ahora busca estar entre las mejores del mundo

Desde una casona en Miraflores y con ingredientes traídos directamente desde Nápoles, Flama se ha convertido en la única pizzería peruana que se mantiene entre las mejores de Latinoamérica, alcanzando este año el sexto puesto del prestigioso ranking 50 Top Pizza.

Lo que comenzó como el sueño de dos ingenieros hoy se ha convertido en uno de los mayores referentes de la pizza napolitana en la región. Flama, ubicada en la calle Coronel Inclán de Miraflores, logró posicionarse nuevamente en el sexto lugar de Latinoamérica según el ranking internacional 50 Top Pizza, considerado la guía gastronómica más importante del mundo en esta especialidad. El reconocimiento consolida tres años consecutivos de presencia entre las mejores pizzerías del continente.

Para Juan Carlos Romero, socio fundador de Flama, este logro representa mucho más que un premio. "Mira, es muy satisfactorio. De hecho, nosotros lo describimos como una bendición. Es un reconocimiento al fruto del esfuerzo de un equipo completo", señaló. El empresario destacó que la evaluación de 50 Top Pizza no se limita al sabor de la pizza, sino que analiza aspectos como la arquitectura del local, la limpieza, la atención al cliente y el nivel de servicio.

La propuesta de Flama se basa en la autenticidad de la tradición napolitana. La pizzería importa directamente desde Italia su harina, tomates y otros insumos certificados. "Flama es quizás la única pizzería que importa su propia harina, sus propios tomates. Usamos tomates San Marzano DOP y no negociamos parte de esa tradición", explicó Romero. Esta apuesta por la calidad ha sido uno de los factores que le permitió diferenciarse dentro del competitivo mercado gastronómico peruano.

Aunque hoy figura entre las mejores pizzerías de la región, la historia detrás del negocio es poco convencional. Romero y su socio Daniel Vergara no provienen originalmente del mundo gastronómico. Ambos estudiaron Ingeniería Eléctrica y compartían desde la universidad la idea de emprender juntos. Mientras Romero desarrolló parte de su trayectoria profesional en el sector minero, Vergara acumuló experiencia en gastronomía a través de su panadería La Mansión del Pan.

Otro de los elementos distintivos de Flama es su compromiso con la pizza napolitana tradicional. Desde su fundación, el objetivo fue obtener la certificación de la Asociación Verace Pizza Napoletana, institución que protege la receta original nacida en Nápoles. Para ello incorporaron un horno certificado traído desde Italia, una estructura de más de una tonelada y media que hoy se ha convertido en uno de los símbolos del restaurante. "Fue todo un reto incluso traerlo porque es un horno que pesa más de 1.5 toneladas", recordó Romero.

RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES Y LA PRÓXIMA META MUNDIAL

Los premios obtenidos por Flama van más allá del ranking latinoamericano. En 2024 alcanzó el puesto 11 de Latinoamérica y recibió el reconocimiento a Mejor Servicio de Cervezas. Un año después escaló al sexto lugar regional y obtuvo el premio a Mejor Propuesta de Pasta de Latinoamérica. Ese desempeño también le permitió ingresar al ranking de las 100 mejores pizzerías del mundo, donde alcanzó el puesto 41 y fue distinguida por tener la mejor propuesta de pasta a nivel global.

Ahora, la mirada está puesta nuevamente en Italia. Gracias a su posición en el ranking latinoamericano, Flama fue invitada otra vez a participar en la ceremonia que reúne a las mejores pizzerías del planeta. "El 15 de septiembre nos encontraremos en Nápoles representando una vez más a Perú, con la idea de ver en qué lugar quedamos dentro de las 100 mejores del mundo y obviamente ya nos sentimos muy orgullosos de poder levantar la bandera peruana", afirmó Romero, quien espera seguir posicionando al Perú en la élite mundial de la pizza artesanal.