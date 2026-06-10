Hospital Santa Rosa realizará jornada gratuita de despistaje de VIH este miércoles

Además del despistaje gratuito, los asistentes recibirán información sobre síntomas, tratamientos y medidas preventivas relacionadas con las infecciones de transmisión sexual.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que realizará una campaña gratuita de despistaje de VIH dirigida a toda la población este miércoles 10 de junio en el Hospital Santa Rosa.

La actividad se desarrollará desde las 9:00 a. m. hasta el mediodía, específicamente en el bulevar Santa Rosa, donde los ciudadanos solo deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para acceder a este servicio.

La iniciativa se llevará a cabo en el marco del Día Nacional de la Prueba de VIH, con el objetivo de promover el diagnóstico oportuno de la enfermedad y fomentar el tamizaje voluntario entre la población.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Además, los asistentes podrán recibir información sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo sus formas de transmisión, síntomas, tratamientos y medidas de prevención. Asimismo, se brindará orientación sobre el uso del preservativo como una de las principales herramientas para prevenir estas enfermedades.

Por otro lado, la prueba rápida de VIH se realizará mediante una pequeña muestra de sangre, lo que permitirá obtener los resultados en aproximadamente 20 minutos.