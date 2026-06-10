Terror en SMP: nuevo ataque contra bus de Z Buss deja una trabajadora herida

Un bus de la empresa de transporte Z Buss fue atacado a balazos por presuntos delincuentes en la avenida Alfredo Mendiola, en el distrito de San Martín de Porres. Se trata del segundo atentado contra la empresa en menos de 24 horas.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió alrededor de la 1:00 p. m., cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y realizaron al menos cuatro disparos contra el vehículo.

TRABAJADORA HERIDA

Como consecuencia del ataque, una trabajadora encargada de la entrega de boletos resultó herida por impacto de bala y fue auxiliada de inmediato.

Según las investigaciones preliminares, varios pasajeros se encontraban dentro del bus al momento del atentado. Al escuchar los disparos, los ocupantes buscaron refugio debajo de los asientos y se lanzaron al piso para evitar resultar afectados.

Las autoridades investigan el caso como un presunto hecho de extorsión vinculado al cobro de cupos. Este sería el tercer atentado contra la empresa en menos de un mes.