Partidos políticos ocuparán la parte superior de la cédula de sufragio en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La ONPE realizó el sorteo público para definir la ubicación de los bloques de organizaciones políticas que participarán en los comicios del próximo 4 de octubre.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definió la ubicación que tendrán los bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Tras el sorteo público realizado en la sede central del organismo electoral, se determinó que los partidos políticos aparecerán en la parte superior de la cédula, mientras que los movimientos regionales estarán ubicados en la parte inferior.

El procedimiento se desarrolló conforme a la Resolución Jefatural N.° 000092-2026-JN/ONPE. En una primera etapa se asignó el número 1 a los movimientos regionales y el número 2 a los partidos políticos, siguiendo el orden alfabético. Posteriormente, ambos fueron colocados en un bolillero y el primer número extraído correspondió al bloque de partidos políticos.

El acto fue supervisado por la notaria pública Ruth Ramos Rivas y contó con la participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones, Reniec, la Defensoría del Pueblo y la Asociación Civil Transparencia, además de personeros legales de diversas organizaciones políticas.

ALIANZAS ELECTORALES

La ONPE también informó que las alianzas electorales serán ubicadas de acuerdo con su ámbito de participación. Las de alcance nacional integrarán el bloque de partidos políticos, mientras que las departamentales estarán en el bloque de movimientos regionales. Los comicios del 4 de octubre permitirán elegir a gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores en todo el país.