JNE activa cobro de multas para quienes no votaron en las Elecciones 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inició el cobro de multas para los ciudadanos que no acudieron a votar o incumplieron su labor como miembros de mesa durante las Elecciones Generales 2026. La entidad recordó que estas sanciones deben ser canceladas para evitar inconvenientes en diversos procedimientos administrativos.

Según explicó Luis Grillo, jefe de la Oficina de Atención al Usuario del JNE, las personas que mantengan multas pendientes podrían tener dificultades para realizar trámites como obtener una licencia de conducir, inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) o efectuar operaciones notariales relacionadas con la compra de bienes.

El monto de la multa por no sufragar varía de acuerdo con la clasificación socioeconómica del distrito. En los distritos no pobres, la sanción asciende a S/ 110; en los considerados pobres, a S/ 55; y en los de pobreza extrema, a S/ 27.50. En tanto, los ciudadanos designados como miembros de mesa que no asistieron deberán pagar una multa de S/ 275.

JUSTIFICACIÓN O DISPENSA

El JNE también informó que existen causales para solicitar la justificación o dispensa de la multa, entre ellas encontrarse en el extranjero por estudios o atención médica, así como el robo o pérdida del Documento Nacional de Identidad (DNI). Los ciudadanos pueden consultar sus multas y realizar el pago correspondiente a través de los canales oficiales de la institución.