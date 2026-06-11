Desbaratan banda integrada por extranjeros en Los Olivos: se dedicaban al secuestro y extorsión

La Policía Nacional intervino a cuatro ciudadanos venezolanos, tres varones y una mujer, integrantes de la banda criminal ‘Los Secos de Vipol’, en un amplio operativo realizado anoche en el distrito de Los Olivos.

La organización se dedicaba a la extorsión, cobro de cupos, secuestro y sicariato. Al momento de su detención, tenían como rehén a un venezolano, en una casa de la calle Yaracmarca, en el referido distrito.

BANDA RIVAL

Al parecer, el extranjero retenido era miembro de una banda rival con la que se disputan el cobro de cupos a comercios. A ‘Los Secos de Vipol’ se les decomisó dos pistolas, municiones, explosivos, celulares y un auto.

Los detenidos fueron identificados como Wilbert Quintero (23), alias ‘Candela’ -presunto cabecilla-; Ángel Seigas (26), alias ‘Cachorro’; Franklin Malaver (39), alias ‘Garrapata’; Daneys Gamardo (18), alias ‘La Tribi’.