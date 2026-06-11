Comerciantes temen pérdidas económicas ante posibles protestas en el Centro de Lima

La posibilidad de nuevas protestas en el Centro de Lima mantiene en alerta a comerciantes y trabajadores independientes, quienes temen verse afectados por el cierre de calles, restricciones de acceso y eventuales disturbios.

Muchos negocios ya comenzaron a tomar precauciones ante una eventual jornada de movilizaciones. En algunas zonas cercanas al Congreso se observan rejas de seguridad y un fuerte despliegue policial para resguardar el orden público.

Los comerciantes señalaron que son los principales perjudicados cuando se registran enfrentamientos, ya que deben cerrar sus locales y asumir pérdidas económicas. Además, advirtieron que productos perecibles, como frutas y alimentos, podrían malograrse si no logran venderse a tiempo.

Ante este escenario, hicieron un llamado a que cualquier manifestación se desarrolle de forma pacífica y sin afectar el derecho al trabajo de miles de personas que dependen de sus ventas diarias para sostener a sus familias.