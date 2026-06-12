Erick Moreno Hernández: Poder Judicial dictará sentencia contra alias "el Monstruo" este 24 de junio

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte programó para el miércoles 24 de junio, a las 12:00 m., la lectura de sentencia contra Erick Moreno Hernández, alias "el Monstruo".

El cabecilla de "Los Injertos del Cono Norte" fue extraditado de Paraguay en enero último, está recluido en la Base Naval del Callao, donde cumple prisión preventiva por 36 meses por los delitos de homicidio, sicariato y extorsión.

DIVERSOS DELITOS

La Fiscalía requirió a la Sala Penal imponer al investigado Moreno Hernández una condena de 35 años de cárcel por sus diversos delitos contra empresarios, comerciantes y transportistas de diversos distritos de Lima norte.

Mientras el proceso en curso va llegando a su etapa final, los deudos y las víctimas de este prontuariado sujeto esperan que se haga justicia por las pérdidas humanas y materiales que habría cometido junto a sus cómplices.