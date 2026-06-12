Callao: ofrecen más de 100 vacantes laborales para jóvenes en feria de empleo

Decenas de jóvenes acudieron al Coliseo Miguel Grau del Callao para participar en una feria laboral organizada por el programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo, que ofrece más de 100 oportunidades de empleo formal.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que hayan culminado la secundaria. Entre las vacantes disponibles figuran puestos de agente de seguridad, operador comercial, prevencionista de pérdidas y personal de limpieza.

Representantes del programa informaron que la iniciativa busca reducir el desempleo juvenil, que actualmente supera el promedio nacional. Diversas empresas participan en la jornada para captar nuevos talentos.

Además de las ofertas laborales, los asistentes pueden acceder a cursos gratuitos de capacitación en áreas como marketing, almacén y desarrollo web. Quienes no logren asistir a la feria podrán acercarse de lunes a viernes a la sede del Ministerio de Trabajo para acceder a nuevas convocatorias.