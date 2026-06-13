¿Es viable el recuento de votos? Lo que establece la legislación electoral peruana

A medida que avanzan los resultados de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, crece la expectativa por conocer quién será el próximo presidente de la República.

En ese contexto, el candidato Roberto Sánchez solicitó a las autoridades electorales la aplicación del recuento de votos, una modalidad que, según indicó, permitiría reforzar la transparencia del proceso y brindar mayores garantías sobre los resultados.

Sin embargo, esta propuesta enfrenta diversas dificultades, ya que dicho mecanismo no se encuentra contemplado expresamente en la legislación electoral peruana. Además, distintos especialistas han cuestionado su viabilidad y su eficacia para garantizar una mayor transparencia en el resultado final

SE CUESTIONA SU VIABILIDAD

Ante las dudas generadas sobre la viabilidad de esta propuesta, Silvia Guevara, especialista en temas electorales, señaló que no existen antecedentes en el sistema electoral peruano que respalden o certifiquen la aplicación de un pedido de esta naturaleza. “No es viable jurídicamente y no hay un antecedente de este pedido, ya que es una figura bastante excepcional que únicamente aplica en el caso de que las actas observadas por parte de ONPE no puedan ser subsanadas con el ejemplar que tienen los jurados electorales especiales”, indicó.

Asimismo, hizo hincapié en los plazos reglamentarios establecidos para la presentación de pedidos de nulidad, así como en los procedimientos que deben seguirse para su correcta aplicación. “Hay que precisar que las solicitudes de nulidad se deben presentar tres días calendario del día de sufragio y este plazo ya se cumplió”, agregó.