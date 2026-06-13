Detienen a integrante de ‘Los Bandoleros del Cono Norte’: extorsionaban empresas de transporte

Tras un paciente seguimiento, la Policía Nacional detuvo en Los Olivos a Yohani Porras, acusado de integrar la banda criminal ‘Los Bandoleros del Cono Norte’, dedicada a extorsionar transportistas y comercios.

El sujeto, conocido con el alias de ‘Cholo’, fue capturado tras una intensa persecución que inició en el Óvalo Infantas, en Los Olivos. Porras López trató de escapar en un automóvil al percatarse de la presencia policial.

TIENE ANTECEDENTES

Al inspeccionar el auto del intervenido se encontraron doce stickers, con el logo de una cruz y dos dagas atravesadas. Se conoció que las pegatinas eran colocadas en los locales y vehículos extorsionados, informa RPP.

Además de los stickers, se hallaron tres cartuchos de dinamita, una placa de rodaje y un celular. El sujeto, que en todo momento guardó silencio, registra antecedentes por apropiación ilícita y agresión física.