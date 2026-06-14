¡Accidente en el serpentín de Pasamayo!: tráiler cae a abismo y conductor es rescatado con vida

El hecho ocurrió tras un presunto choque con un semitráiler. El vehículo terminó en la ladera del acantilado y la Policía inició las investigaciones.

Un cisterna que transportaba combustible se desbarrancó este domingo en el serpentín de Pasamayo, en la provincia de Huaral, luego de caer aproximadamente 100 metros por un abismo. La unidad quedó tendida sobre una pendiente de arena, a pocos metros de la orilla del mar.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente se habría producido tras un impacto contra otro vehículo, presuntamente un semitráiler que trasladaba cemento. Este último quedó detenido al borde del precipicio, mientras las autoridades aún no emiten una versión oficial sobre las causas del siniestro.

Imágenes registradas desde el mar muestran al tráiler cisterna volcado a mitad de la pendiente, donde la arena habría amortiguado su caída e impedido que llegara hasta la playa. Los videos del hecho fueron difundidos por ciudadanos que se encontraban en la zona.

LO RESCATARON CON VIDA

Según reportes, el conductor fue rescatado con vida gracias a la rápida intervención de tres transportistas que descendieron por el acantilado para auxiliarlo. Posteriormente, agentes de la Policía llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y restringir el tránsito en uno de los carriles de la vía.