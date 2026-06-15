Ricardo Belmont anuncia que postulará a la alcaldía de Lima: Sus militantes se lo pidieron

En entrevista con Exitosa, el líder del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, anunció que continuará su carrera política, ya que postulará a la alcaldía de Lima en los comicios ediles a celebrarse en el mes de octubre.

El excandidato presidencial y exalcalde de Lima señaló que la decisión se tomó en una amplia reunión partidaria desarrollada en las últimas horas, al no encontrar un candidato idóneo para competir por el sillón municipal.

CONTRA LA OPINIÓN DE MUCHOS

"Voy a ir a la alcaldía de Lima, voy a postular a la alcaldía. Después de pasar por el CEN (Comité Ejecutivo Nacional), teníamos 17 alcaldías distritales y alcaldías en todo el Perú”, señaló el experimentado político Belmont Cassinelli.

“Cuando preguntaron quién iba a ser el alcalde de Lima (…) decían: 'Ricardo, si tú no vas, nosotros no vamos. He tomado la decisión contra la opinión de muchos porque quiero darme íntegro en los últimos años de mi vida", agregó.