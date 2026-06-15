Cardenal Carlos Castillo: Mal uso de las redes sociales puede causar enorme daño a las personas

Durante la celebración, en la víspera, por el Corpus Christi, el cardenal Carlos Castillo hizo un llamado a fortalecer los valores de fraternidad y solidaridad al advertir que algunas herramientas digitales pueden afectar las relaciones humanas.

"Esa aceleración que tenemos del mundo, esa cantidad de redes y de cosas que tenemos, apuran todo y nos lanzamos a insultarnos, a prejuzgar, a chinear, a negrear, a cholear, y nos destruimos unos a otros", expresó el religioso.

TRABAJO PASTORAL

Por otro lado, monseñor Castillo Mattasoglio se refirió a la intensa labor que realizó el papa León XIV durante su viaje a España, destacando su trabajo pastoral que lo llevó a recorrer varias ciudades, y abordó en sus discursos temas muy sensibles.

Finalmente, dijo que espera la eventual visita del Pontífice a nuestro país, llegada que ha generado expectativa y que todos aguardan que venga el próximo mes de noviembre, visite varias ciudades, especialmente Chiclayo, donde estuvo varios años.