La Victoria: investigación revela presunta venta de carne de caballo como si fuera carne de res

Una investigación de La Calle No Calla realizada en los alrededores del mercado 3 de Febrero, en La Victoria, puso al descubierto la presunta venta de carne de caballo presentada como carne de res. Durante el recorrido, comerciantes reconocieron que este producto llega a distintos negocios y establecimientos de comida.

La denuncia surgió luego de un operativo policial que detectó la comercialización de carne equina en condiciones cuestionables. Según se evidenció, muchos consumidores no logran diferenciar entre ambos tipos de carne, lo que facilita el engaño al momento de la compra.

Especialistas advirtieron que el principal problema no es el consumo de carne de caballo en sí, sino la falta de controles sanitarios. Indicaron que estos animales no habrían sido criados bajo supervisión veterinaria para consumo humano, lo que podría representar riesgos para la salud.

La investigación también mostró que incluso cocineros y compradores habituales tuvieron dificultades para identificar la diferencia entre carne de res y de caballo. Ante ello, se recomendó adquirir productos en establecimientos formales y verificar su procedencia para evitar posibles fraudes alimentarios.