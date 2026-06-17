¡Gamarra en llamas! Fuego arrasa con tienda de hilos y lanas

Un trágico incendio se registró en el tercer y cuarto piso de la galería Antonio, ubicada en el emporio comercial de Gamarra, en la cuadra 2 del jirón América, muy cerca del Parque Cánepa.

Este siniestro movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos del distrito, quienes llegaron al lugar para atender la emergencia y poner a salvo a los comerciantes y clientes que se encontraban tanto dentro de la galería como en las zonas aledañas.

El incendio se complicó debido a que parte de la estructura del establecimiento estaba construida con material drywall, lo que facilitó una rápida e intensa propagación del fuego.

BOMBEROS CONTROLAN EL INCENDIO

Los bomberos vienen trabajando desde hace más de una hora para controlar las llamas, utilizando grandes chorros de agua y contando con el apoyo de otras autoridades para el cierre de calles y la prevención de los transeúntes.

El local operaba como distribuidor de hilos y material de lana, lo que habría facilitado una rápida propagación del fuego. Esta situación obligó a que los negocios aledaños cerraran sus puertas y que comerciantes y clientes fueran puestos a buen recaudo con apoyo de la Policía Nacional.

COMUNICADO DE SEDAPAL

Por otro lado, con el fin de sumar esfuerzos y lograr que la situación sea controlada a la brevedad, Sedapal emitió un comunicado informando el traslado de camiones cisterna a la zona para apoyar las labores de los bomberos y contribuir a sofocar el incendio.