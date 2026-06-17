Inglaterra venció 4-2 a Croacia en un vibrante duelo en el Mundial 2026

Harry Kane fue la gran figura del encuentro al marcar dos goles en la victoria sobre Croacia, en la primera jornada del Grupo L.

La selección de Inglaterra comenzó con éxito su participación en el Mundial 2026 tras derrotar por 4-2 a Croacia en un partido lleno de emociones disputado en la ciudad de Dallas. El equipo dirigido por los ingleses mostró eficacia ofensiva y logró imponerse a un rival que nunca bajó los brazos.

El primer tanto llegó gracias a Harry Kane, quien convirtió un penal luego de que el VAR ordenara repetir el lanzamiento. Sin embargo, Croacia reaccionó y encontró el empate mediante un potente remate de Martin Baturina. Antes del descanso, Kane volvió a aparecer con un certero cabezazo, aunque Petar Musa igualó nuevamente el marcador en los descuentos de la primera etapa.

La intensidad continuó en el complemento y fue Jude Bellingham quien inclinó la balanza a favor de Inglaterra apenas iniciado el segundo tiempo. El mediocampista aprovechó los espacios en la defensa croata para anotar el tercer tanto y darle tranquilidad a su selección.

CANDIDATO AL TÍTULO

Con Croacia volcada en busca del empate, Marcus Rashford aprovechó una de las últimas oportunidades para sellar el 4-2 definitivo. La victoria permite a Inglaterra iniciar con pie derecho su camino en la Copa del Mundo y confirmar sus aspiraciones de ser protagonista del torneo.