Inglaterra venció 4-2 a Croacia en un vibrante duelo en el Mundial 2026

La selección de Inglaterra comenzó con éxito su participación en el Mundial 2026 tras derrotar por 4-2 a Croacia en un partido lleno de emociones disputado en la ciudad de Dallas. El equipo dirigido por los ingleses mostró eficacia ofensiva y logró imponerse a un rival que nunca bajó los brazos.
El primer tanto llegó gracias a Harry Kane, quien convirtió un penal luego de que el VAR ordenara repetir el lanzamiento. Sin embargo, Croacia reaccionó y encontró el empate mediante un potente remate de Martin Baturina. Antes del descanso, Kane volvió a aparecer con un certero cabezazo, aunque Petar Musa igualó nuevamente el marcador en los descuentos de la primera etapa.
La intensidad continuó en el complemento y fue Jude Bellingham quien inclinó la balanza a favor de Inglaterra apenas iniciado el segundo tiempo. El mediocampista aprovechó los espacios en la defensa croata para anotar el tercer tanto y darle tranquilidad a su selección.
CANDIDATO AL TÍTULO
Con Croacia volcada en busca del empate, Marcus Rashford aprovechó una de las últimas oportunidades para sellar el 4-2 definitivo. La victoria permite a Inglaterra iniciar con pie derecho su camino en la Copa del Mundo y confirmar sus aspiraciones de ser protagonista del torneo.