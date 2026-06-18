Congreso: presentan moción de interpelación contra ministra de Educación por caso SUNEDU

Con la firma de 22 legisladores se presentó anoche una moción para interpelar a la ministra de Educación, María Cuadros, por una presunta intención de retirar del cargo a Vicente Espinoza, jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu).

Los congresistas señalan también que una reciente resolución emitida por el Ministerio de Educación pretendería la renovación intempestiva del Consejo Directivo de la Sunedu, sin respetar los plazos que establece la ley universitaria ni la autonomía de dicha entidad.

INJERENCIA DEL EJECUTIVO

Para los parlamentarios, esto es una “flagrante e indebida injerencia del Ejecutivo” que choca con la ley de autonomía universitaria, aprobada en el 2022 por el actual Congreso, y “evidencia una abierta intervención” por parte de la ministra de Educación.

El pliego interrogatorio, que incluye cinco puntos sobre el tema, fue firmado por 17 legisladores de Fuerza Popular, 2 de Somos Perú, 1 de Alianza Para el Progreso, 1 de Avanza País y una no agrupada. El pleno debe dar cuenta de la moción en su siguiente sesión.