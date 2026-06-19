Intensa llovizna en Lima y Callao durante la madrugada: se registraron incidentes menores

Una intensa llovizna se registró en varios distritos de Lima y el Callao durante la madrugada; calles y avenidas terminaron empapadas, mientras otras con agua empozada.

Los ciudadanos que salieron a trabajar temprano lo hicieron muy abrigados y otros con paraguas, mientras los choferes bajaron la velocidad para evitar posibles accidentes.

DISTRITOS CERCANOS AL MAR

Debido a la llovizna, se registraron accidentes menores en algunos distritos; motociclistas sufrieron caídas, al igual que algunos transeúntes por la pista y veredas mojadas.

Con el paso de las horas, la garúa comenzó a bajar de intensidad, aunque en algunos distritos de Lima, y sobre todo del Callao, cercanos al mar, se mantenía con fuerza.