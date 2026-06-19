Decomisan fuegos artificiales y explosivos durante operativos en Puente Piedra y el Rímac

En amplios operativos realizados en los distritos de Puente Piedra y el Rímac, la Policía Nacional intervino ocho casas y detuvo a seis personas por la presunta fabricación de materiales tóxicos y explosivos con fines delictivos.

Al respecto, el coronel Juan Carlos Montúfar señaló que una de las hipótesis que se maneja es que los artefactos explosivos estarían destinados a ser utilizados en las manifestaciones convocadas para este viernes, 19 de junio.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

“Hemos detenido a seis personas. Seis personas a las que les hemos encontrado avellanas [y] bombardas. Unas bombardas que, incorporadas a unos probablemente cañones, son lanzadas y causan gran perjuicio para el personal policial”, indicó.

La Policía investiga si los intervenidos pertenecerían a una organización criminal y si registran antecedentes. Asimismo, se busca conocer el destino final de los materiales incautados y si existen vínculos con otros hechos delictivos, informa RPP.