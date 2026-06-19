El “Papá canguro”, la estrategia que ayuda en la recuperación de bebés prematuros

A pocos días de celebrarse el Día del Padre, el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud refuerza su estrategia “Papá canguro”, procedimiento que promueve el contacto piel a piel entre los padres y sus bebés prematuros, contribuyendo a su recuperación y un adecuado desarrollo de los pequeños.

Uno de los casos que refleja el impacto de esta práctica es el de Jhostyn Chamaya Gil, de 30 años, quien se convirtió en padre de las gemelas Adhara y Amaya, nacidas de manera prematura hace algunas semanas.

Desde entonces, Jhostyn participa activamente en el cuidado de sus hijas acompañando su proceso de recuperación y fortaleciendo el vínculo afectivo. “Me siento agradecido con todo el personal médico, técnicas, enfermeras de EsSalud por haberme apoyado con mis gemelas. Sólo le pido a Dios que todo salga bien para ellas”, expresó.

Atención integral

La licenciada Joselyn Chumpitaz Huapaya, jefa de enfermería del Servicio de Neonatología, explicó que el método “Papá Canguro” se aplica en el hospital Sabogal y forma parte de una atención integral orientada a involucrar activamente a la familia en el cuidado de los recién nacidos.

“Esta práctica favorece el desarrollo neurológico del bebé, ayuda a disminuir el estrés y contribuye a mejorar los patrones de sueño, además de fortalecer el vínculo afectivo con los padres, gracias al contacto piel a piel que es muy importante desde sus primeros días de vida”, señaló la especialista.

Chumpitaz Huapaya destacó el compromiso de las familias con esta estrategia de atención, precisando que más del 90 % de los padres participan activamente en el cuidado de sus hijos prematuros. En el caso de las gemelas de Jhostyn, ambas muestran una evolución favorable y continúan ganando peso bajo la supervisión permanente del equipo multidisciplinario de salud, con miras a recibir el alta médica en las próximas semanas.

A través de iniciativas como el método “Papá canguro”, la Red Sabogal de EsSalud reafirma su compromiso con una atención humanizada y de calidad, promoviendo la participación activa de las familias en el cuidado y recuperación de los recién nacidos prematuros porque esa es la actual política de la actual gestión del presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno.