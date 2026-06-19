Exposición fotográfica “El Congreso y su historia en imágenes” abre sus puertas al público

En el marco de las actividades conmemorativas por el 204.° aniversario del Congreso de la República, se presentó la exposición fotográfica “El Congreso y su historia en imágenes”, una iniciativa cultural que busca acercar a la ciudadanía a la historia republicana del país y fortalecer el conocimiento sobre el papel del Poder Legislativo en la construcción de la democracia peruana.

La muestra se desarrolla en la galería de arte del Parque de la Amistad y estará abierta al público desde el 18 de junio hasta el 5 de julio con ingreso libre para todos los visitantes.

La exposición reúne más de 80 fotografías históricas que recorren momentos emblemáticos de la vida parlamentaria peruana, incluyendo importantes acontecimientos políticos, imágenes de destacadas personalidades que contribuyeron al desarrollo democrático del país y registros visuales de la evolución del Congreso de la República a lo largo de más de dos siglos de historia.

Asimismo, las fotografías resaltan el valor histórico, arquitectónico e institucional del Palacio Legislativo, considerado uno de los símbolos más representativos de la República.

Durante la inauguración se destacó que esta iniciativa constituye un espacio de aprendizaje y reflexión para la ciudadanía, ya que contribuye a fortalecer el vínculo entre los peruanos y su historia, difunde el rol del Congreso en la consolidación democrática, revaloriza el patrimonio histórico y documental del país y promueve la educación cívica a través de actividades culturales accesibles para todos.

Participaron en esta actividad las expresidentas del Congreso, Martha Cávez y Luz Salgado; los exlegisladores Carlos Bruce, José Luis Delgado, Carmen Lozada, y Gustavo Pacheco, actual parlamentario andino.

Con esta exposición, el Congreso de la República reafirma su compromiso con la difusión de la historia nacional y la promoción de actividades que contribuyan al fortalecimiento de la identidad democrática y la participación ciudadana.