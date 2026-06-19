Recoge tu DNI: Reniec atenderá este sábado 20 de junio para trámites y entregas del documento de identidad

En el marco de la campaña “La pelota está en tu cancha”, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recuerda a los ciudadanos recoger el Documento Nacional de Identidad (DNI) que tramitaron y que ya se encuentra impreso, y resguardado en las diferentes agencias de la entidad. En ese sentido, recuerda que son 608 066 DNI que están pendientes de recojo a nivel nacional, entre ellos 432 019 DNI de menores y 176 047 de mayores de edad.

Asimismo, informó que atenderá este sábado 20 de junio en varias sedes ubicadas en diversas regiones del Perú para trámite y entrega de DNI. Además, reveló cuáles serán los horarios de atención en las agencias, Oficinas Registrales Auxiliares (ORA), Puntos de Atención Permanentes, locales de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), Puntos de Atención No Permanentes u otras oficinas de la institución.

RENIEC ATENDERÁ ESTE SÁBADO 20 DE JUNIO EN MÁS DE 100 SEDES A NIVEL NACIONAL

Un total de 144 sedes de Reniec abrirán sus puertas al público este sábado 20 de junio en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Estas atenderán en horario diferenciado, entre 08.15 a.m. a 12.45 p.m. y 08.30 a. m. a 1.00 p.m.

Conoce la ubicación y horario exacto de atención de los 144 locales de Reniec que atenderán este sábado 20 de junio en este ENLACE:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vkokH1IZqmL7hflxlwi8BrPYNbogiSG5/edit?gid=1106677375#gid=1106677375

¿CÓMO SABER SI YA PUEDO RECOGER EL DNI EN RENIEC?

El Reniec recuerda a los ciudadanos que pueden revisar en su página web oficial si su DNI ya se encuentra listo para su recojo. Para ello, deben ingresar a este ENLACE:

https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm

Insertar su número de documento de identidad o de solicitud, y hacer clic en “consultar”. De inmediato, la página le mostrará sus datos completos, la sede que eligieron para el recojo del DNI y el porcentaje de avance del trámite.

Si el trámite de su documento figura al 100%, los ciudadanos se deben acercar a la sede que eligieron para recogerlo. Si aún no lo está, este continúa en proceso de impresión.

TRÁMITES VIRTUALES QUE OFRECE RENIEC

Reniec ofrece diferentes trámites virtuales a través de su página oficial como el duplicado y renovación de DNI, rectificación del estado civil de soltero a casado, copias certificadas de actas/partidas, entre otros. Conoce todos en este ENLACE:

https://identidad.reniec.gob.pe/ciudadano

Cabe resaltar que, el pago por los trámites se puede realizar a través de Yape o agentes BCP. Para ello, se debe generar un ticket en:

https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/

Ingresar al aplicativo y digitar el código en la opción “Yapear servicios”, con el fin de completar el pago. Asimismo, los trámites se pueden pagar por medio del Banco de la Nación o Págalo.pe.